Simeone e un gol in casa che manca da 6 mesi. Il Cholito prova lo yoga per spezzare il tabù

Giovanni Simeone vuole ritrovare il gol anche davanti al proprio pubblico. L'attaccante del Torino non segna in casa in Serie A da oltre sei mesi: l'ultima rete risale all'8 maggio, contro il Sassuolo. Un digiuno pesante per un centravanti, soprattutto considerando il ruolo sempre più centrale ricoperto dall'argentino nella squadra granata. Dopo la doppietta realizzata a Parma il 19 ottobre, il Cholito cerca adesso continuità anche tra le mura amiche.

Impegno e mentalità non mancano

Nonostante le difficoltà sotto porta, Simeone continua a distinguersi per generosità, intensità e spirito di sacrificio. Le sue prestazioni, scrive Tuttosport, continuano ad essere caratterizzate da un impegno costante, tanto da essere diventato un riferimento anche nello spogliatoio e per i tifosi. "Prima o poi la palla entra, per forza", aveva detto l'argentino, sottolineando l'importanza di mantenere serenità e fiducia visto che la scorsa stagione aveva chiuso con 11 gol e 2 assist in 32 presenze in campionato.

Mindfulness e Adams: le armi per ripartire

Per gestire pressioni e momenti complicati Simeone, che pratica mindfulness da circa dieci anni, ha anche deciso di approfondire anche yoga e tecniche di respirazione. Un lavoro mentale che lo aiuta a mantenere equilibrio prima delle partite. Contro il Lecce proverà a spezzare il tabù, probabilmente al fianco di Che Adams, attuale miglior marcatore granata con quattro reti.