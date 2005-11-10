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L'Inter ha bisogno di Stones, Spence e Jones: in estate per averli ha speso oltre 60 milioni

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:23Serie A
06.11.2026 09:23Serie A
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Il club nerazzurro ha puntato forte in estate sui tre provenienti dalla Premier League, che adesso devono dare i loro frutti.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato dell'Inter questa estate è servito soprattutto per ampliare la rosa e offrire più soluzioni a Cristian Chivu, ma in questo avvio di stagione non ha portato i frutti sperati. Colpa un po' degli infortuni e un po' del rendimento di chi è arrivato, soprattutto dei tre provenienti dalla Premier League: quando acquisti giocatori che l'anno prima vestivano le maglie di Manchester City, Liverpool e Tottenham ti aspetti che facciano la differenza, ma così, almeno per ora, non è stato.

L'Inter inglese è pronta a decollare

La bella notizia però per i nerazzurri è che Jones Stones e Curtis Jones hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari e sono tornati ad allenarsi in gruppo, mentre Djed Spence, dopo un lungo periodo ai box, si è finalmente preso la titolarità della fascia destra nelle ultime due partite e ha convinto anche i più scettici, soprattutto nel 3-0 di Rotterdam contro il Feyenoord.

L'investimento fatto

Solo qualche mese fa, il club di Viale della Liberazione ha speso 30 milioni di euro per Spence, altri 30 milioni per Jones e 3 di commissioni per Stones, prelevato da svincolato. In totale sono 63 milioni di euro, ma i minuti in campo sono appena 658, nei quali hanno fornito solo un assist: troppo pochi per chi come loro doveva alzare la qualità dell'Inter. Adesso però è arrivato il loro momento ed è logico che Chivu non esiterà a concedergli occasioni per dimostrare finalmente il valore che hanno.

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