Le partite di oggi: il programma di venerdì 30 ottobre
Dimitri Conti
Non c'è la Serie A ma non per questo mancano le partite da poter seguire quest'oggi, venerdì 30 ottobre 2026.
Per quanto riguarda l'Italia, si scende in campo in Serie C, con gli anticipi del fine settimana dei gironi A e B. C'è poi anche il calcio internazionali, con le gare del venerdì sera di Liga, di Ligue 1 (c'è anche il Paris Saint-Germain) e della Bundesliga. Di seguito tutti gli appuntamenti, con a fianco l'orario del fischio d'inizio.
Serie C - Girone A (12^ giornata)
20:30 - AlbinoLeffe vs Pergolettese
Serie C - Girone B (12^ giornata)
20:30 - Reggiana vs Sambenedettese
LaLiga (11^ giornata)
21:00 - Villarreal vs Espanyol
Ligue 1 (9^ giornata)
19:00 - Le Havre vs PSG
19:00 - Nizza vs Rennes
21:05 - Lilla vs Lens
Bundesliga (8^ giornata)
20:30 - Elversberg vs Mainz