Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Simeone c'è, Zaccagni dal 1'. La scelta su Ratkov

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Lazio, match valido per la 27ma giornata di Serie A. Lato granata, Roberto D'Aversa al debutto in panchina, dopo l'esonero con seconda sconfitta consecutiva di Baroni in una stagione deludente. Sistema classico, da 3-5-2 con il tandem offensivo Simeone e Zapata dal primo minuto, mentre Lazaro e Obrador sono le scelte degli esterni in un centrocampo composto da Prati in regia con Vlasic riferimento in entrambe le fasi e Gineitis per fornire maggiore copertura alla difesa. Retroguardia a tre invece disposta con Coco-Ismajli-Ebosse, Paleari invece la scelta tra i pali e non Israel.

Passando alla Lazio, Maurizio Sarri ripropone la stessa linea difensiva di Cagliari (0-0) con Provstgaard - in assenza di Gila infortunato - dal primo minuto insieme a Romagnoli, Marusic e Pellegrini i laterali. Cataldi playmaker, Belahyane e Taylor ad unire i reparti, mentre il tridente offensivo vede l'impiego titolare di Ratkov (seconda presenza dal 1' dal suo arrivo) con Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati.

Di seguito le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata.

A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Isaksen, Dia.

Allenatore: Maurizio Sarri.