Sudtirol, Castori mastica amaro: "Non voglio commentare il rigore. Risultato troppo ampio"

Si ferma al "Barbera" la serie positiva del Sudtirol sconfitto per 3-0 da un cinico Palermo. In sala stampa si presenta un amareggiato Fabrizio Castori il quale si ferma a commentare la prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole raccolte da Stadionews.it

“La mia squadra ha fatto una buona partita nei primi minuti siamo stati padroni del campo. Poi c’è stato l’episodio del rigore che è quantomeno discutibile se non peggio. Preferisco sorvolare sul commento del direttore di gara se mi consentite per cortesia. Il risultato è troppo ampio”.

Poi aggiunge: “Le partite cerchiamo di giocarle sempre alla stessa maniera ma a volte la caratura dell’avversario non ci permette di essere al 100% responsabili di quello che facciamo. Avevamo davanti una squadra forte fisicamente e tatticamente. E’ finita 3-0 ma il Palermo ha fatto 3/4 tiri in porta, s’è perso ma secondo me abbiamo fatto la nostra figura. L’episodio del rigore è stato troppo importante”.

Sull'interruzione della lunga serie positiva ha detto: "C’è dispiacere ma dopo 5 vittorie e 2 pareggi si poteva solo peggiorare – continua Castori -. Abbiamo perso ma non ne facciamo un dramma. C’è stata la prestazione, non usciamo umiliati. E’ mancato il gol, Joronen ha fatto tre interventi importanti. Se avessimo segnato la partita avrebbe potuto cambiare il corso. Non possiamo fare un dramma, è la prima sconfitta del 2026, ci avrei messo la firma. Abbiamo subito il Venezia che è impegnato ma è motivante. La partita s’è persa ma siamo usciti con molta dignità dal campo. Il Palermo ha capitalizzato al massimo le occasioni, dimostrando di non essere in sudditanza dell’avversario. Le partite si possono vincere, pareggiare o perdere, l’importante è dimostrare identità in campo”.