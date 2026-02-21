Reazioni e giudizi su Juve-Como 0-2 e le parole di Marotta su Lautaro: le top news delle 18

La Juventus frena ancora: ko 2-0 a Torino per mano del Como (leggi qui le pagelle di TMW per Juventus-Como 0-2). Al termine della sfida il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha spiegato a DAZN: "Dal punto di vista della prestazione viene condizionata dal primo gol, tu tenti di riprenderla con delle pressioni individuali e loro ti portano in giro con la loro qualità e il loro palleggio. Poi diventa tutto più difficile, per la tredicesima volta prendi gol al primo tiro in porta e chiaramente questo porta ad avere delle difficoltà".

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha invece dichiarato: "Restare dentro la gara è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima, che ha svoltato col nuovo mister. La squadra ha fatto una partita top e una cosa diversa rispetto alle altre partite, che è stato fare il secondo gol. Quando giochi contro questi avversari e non fai il secondo gol ti mangiano, il mio portiere ha fatto solo una parata in tutta la partita e questo vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita".

Intanto c'è Lecce-Inter. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida ed ha spiegato sulle condizioni di Lautaro Martinez: "Lautaro è il nostro capitano e lo è con grande merito. Era rammaricato di non essere presente al campo stasera, ma ha manifestato vicinanza alla squadra. E' normale che soffrirà, ma auspichiamo che possa riprendere al più presto. Dobbiamo essere cauti, un problema muscolare è sempre serio. Lui, comunque, con tenacia riuscirà ad anticipare i tempi".