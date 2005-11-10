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Il fantasista Voltan riparte dalla Serie D: ha firmato con il Cjarlins Muzane

Ufficiale
Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:50Serie D
14.10.2026 17:50Serie D
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Dopo aver collezionato oltre 190 presenze in Serie C, e 25 in Serie B, per il fantasista Davide Voltan, svincolatosi la scorsa estate dal Lecco, c'è una nuova avventura in Serie D con la maglia del Cjarlins Muzane che lo ha annunciato quest'oggi sui canali ufficiali.

La nota del Cjarlins Muzane su Voltan

Benvenuto Davide Voltan. Il trequartista classe 1995, adattabile su tutto il fronte offensivo, approda al Cjarlins Muzane ed è pronto a mettere la propria esperienza e qualità al servizio della squadra. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lecco, collezionando 19 presenze.

Cresciuto nel settore giovanile del Padova, il suo percorso tra i “grandi” inizia proprio con i biancoscudati nel campionato di serie B. La sua carriera prosegue poi con le maglie di Crotone, Bassano, Genoa, Ancona, Feralpi Salò, Reggiana, Vis Pesaro, Cittadella e Lecco. Un curriculum di assoluto livello che conta:

25 presenze in Serie B
193 presenze in Serie C
4 presenze in coppa Italia

Esperienza, grande duttilità offensiva, velocità e capacità di giocare tra le linee sono tra le sue qualità principali, in grado di disimpegnarsi con uguale efficacia tanto sulla trequarti che sulla corsia esterna.

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