Com’è cambiata la Juventus dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Ieri sera alle ore 20 il calciomercato di gennaio del 2026 è terminato, con la Juventus che nell'ultima giornata buona per chiudere affari in entrata ha perfezionato l'acquisto di Holm, prelevato dal Bologna in prestito con diritto di riscatto con il portoghese Joao Mario che ha fatto invece il percorso opposto.

Qualche ora prima era stata invece la volta del vice-Yildiz, individuato in Boga: l'ex Sassuolo e Atalanta arriva in bianconero dal Nizza, con la stessa formula di Holm. Occhi anche sul giovanissimo Licina, scuola Bayern. All'appello manca giusto il centravanti, che era il desiderio di Spalletti ma anche dei dirigenti: gli assalti ai profili individuati, per un motivo o per l'altro, sono tutti finiti con un nulla di fatto. In uscita, oltre ai profili già citati, da segnalare soprattutto il cambio di casacca in Premier League di Douglas Luiz, passato dal Nottingham Forest all'Aston Villa. Ieri ha salutato anche Rugani, girato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto alla salvezza.

ACQUISTI

Emil Holm (D) (Bologna) PRE

Justin Oboavwoduo (A) (Manchester City) DEF

Jeremie Boga (A) (Nice) PRE

Adin Licina (A) (Bayern München) DEF

Douglas Luiz (C) (Nottingham Forest) FP

CESSIONI

Daniele Rugani (D) (Fiorentina) PRE

Pedro Felipe (D) (Sassuolo) PRE

João Mário (D) (Bologna) PRE

Jonas Rouhi (D) (Carrarese) PRE

Adam Boufandar (C) (Pro Vercelli) DEF

Clemente Perotti (C) (Pro Vercelli) DEF

Douglas Luiz (C) (Aston Villa) PRE

Adam Sosna (A) (Reggiana) PRE

Valdes Ngana (C) (Rapperswil-Jona) PRE

Alessandro Bassino (D) (Audace Cerignola) PRE

Alessio Vacca (A) (Dolomiti Bellunesi) PRE

Silvano Biggi (A) (Pineto) DEF

Riccardo Turicchia (D) (Virtus Entella) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELLA JUVENTUS DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 della Juventus è una netta insufficienza, la Vecchia Signora si prende 5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A