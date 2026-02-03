Com’è cambiata la Juventus dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Ieri sera alle ore 20 il calciomercato di gennaio del 2026 è terminato, con la Juventus che nell'ultima giornata buona per chiudere affari in entrata ha perfezionato l'acquisto di Holm, prelevato dal Bologna in prestito con diritto di riscatto con il portoghese Joao Mario che ha fatto invece il percorso opposto.
Qualche ora prima era stata invece la volta del vice-Yildiz, individuato in Boga: l'ex Sassuolo e Atalanta arriva in bianconero dal Nizza, con la stessa formula di Holm. Occhi anche sul giovanissimo Licina, scuola Bayern. All'appello manca giusto il centravanti, che era il desiderio di Spalletti ma anche dei dirigenti: gli assalti ai profili individuati, per un motivo o per l'altro, sono tutti finiti con un nulla di fatto. In uscita, oltre ai profili già citati, da segnalare soprattutto il cambio di casacca in Premier League di Douglas Luiz, passato dal Nottingham Forest all'Aston Villa. Ieri ha salutato anche Rugani, girato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto alla salvezza.
ACQUISTI
Emil Holm (D) (Bologna) PRE
Justin Oboavwoduo (A) (Manchester City) DEF
Jeremie Boga (A) (Nice) PRE
Adin Licina (A) (Bayern München) DEF
Douglas Luiz (C) (Nottingham Forest) FP
CESSIONI
Daniele Rugani (D) (Fiorentina) PRE
Pedro Felipe (D) (Sassuolo) PRE
João Mário (D) (Bologna) PRE
Jonas Rouhi (D) (Carrarese) PRE
Adam Boufandar (C) (Pro Vercelli) DEF
Clemente Perotti (C) (Pro Vercelli) DEF
Douglas Luiz (C) (Aston Villa) PRE
Adam Sosna (A) (Reggiana) PRE
Valdes Ngana (C) (Rapperswil-Jona) PRE
Alessandro Bassino (D) (Audace Cerignola) PRE
Alessio Vacca (A) (Dolomiti Bellunesi) PRE
Silvano Biggi (A) (Pineto) DEF
Riccardo Turicchia (D) (Virtus Entella) DEF
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELLA JUVENTUS DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 della Juventus è una netta insufficienza, la Vecchia Signora si prende 5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
