Vicenza, il Menti si 'vestirà' a festa con l'Union Brescia: pronta una speciale coreografia

Il Vicenza nella giornata di domani festeggerà al Menti la promozione in Serie B conquistata con largo anticipo e lo farà contro una di quelle squadre che dovevano essere rivali per la promozione come l'Union Brescia. Per l'occasione la società veneta ha deciso di allestire una speciale coreografia che interesserà tutto lo stadio Romeo Menti come si legge in una nota del club:

"In occasione della partita di domenica, la società L.R. Vicenza distribuirà all’interno di tutti i settori dello stadio delle bandierine da sventolare al momento dell’ingresso in campo delle squadre, creando così una speciale coreografia capace di unire tutti i settori dello Stadio in un unico grande momento di passione biancorossa.

Invitiamo, pertanto, ogni tifoso a prendere possesso della bandierina che troverà appena dopo aver varcato i tornelli dei rispettivi settori".