La Fiorentina chiede 8 milioni per Ranieri, Torino pronto ad arrivare a 6

Il Torino si lecca le ferite dopo il clamoroso 0-6 incassato contro il Como e secondo Tuttosport, Cairo e Petrachi sono pronti a rafforzare la squadra di Baroni in questi ultimi giorni di mercato: gli uomini mercato granata restano vigili su quanto sta accadendo in casa Fiorentina, dove Luca Ranieri sembra tra coloro destinati a fare i bagagli a causa dello scarso utilizzo da parte di Vanoli. Il mancino sarebbe, caratteristiche alla mano, l’ideale per completare il reparto arretrato granata e potrebbe arrivare alla corte di Baroni per 5-6 milioni rispetto all’iniziale richiesta da 8 della Viola.

Su di lui c’è però anche la Lazio. Sullo sfondo resta l’argentino Kevin Jappert dell’Atletico de Rafaela, in prestito al Barracas. Da non escludere che alla fine - al netto dei tanti guai difensivi di questo Toro - la società non possa optare per un doppio innesto dietro. In tal senso occhio anche alla situazione di Guillermo Maripan, che da un paio di settimane ha perso a sorpresa il posto da titolare dopo essere stato uno dei pochi a non affondare all’andata.