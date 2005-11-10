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Lo Spezia a Mike Repole: chi è il manager dei brand da 2,5 miliardi di patrimonio personale

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 20:04Serie C
13.11.2026 20:04Serie C
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Dalle bevande Vitaminwater e BODYARMOR alla UFL e ai cavalli da corsa: il profilo dell'imprenditore americano che si prepara a guidare lo Spezia Calcio
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Il nuovo corso dello Spezia porta un nome e un cognome ancora una volta legati al mondo imprenditoriale statunitense: Mike Repole. L'imprenditore e investitore statunitense ha firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza del club ligure, diventandone il nuovo proprietario di controllo. Un'operazione che segna un ulteriore passo nel percorso di manager che ha costruito una fortuna attraverso alcuni dei marchi più conosciuti del mercato americano e che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato i propri interessi nel mondo dello sport.

CHI È MIKE REPOLE: LE ORIGINI E IL SUCCESSO IMPRENDITORIALE

Nato e cresciuto a Middle Village, nel Queens, New York, Repole proviene da una famiglia italoamericana. Figlio di un cameriere e di una sarta, ha studiato Sport Management alla St. John's University, laureandosi nel 1991. I primi passi professionali sono arrivati nel settore delle bevande, lavorando nell'area commerciale di Mistic Beverage e successivamente ricoprendo il ruolo di vicepresidente delle vendite per Crystal Geyser Water Company.
La svolta è arrivata nel 1999, quando insieme a Darius Bikoff ha fondato Energy Brands, società conosciuta soprattutto attraverso il marchio Glacéau. Da quella realtà sono nati prodotti destinati a diventare estremamente popolari negli Stati Uniti e non solo, come Vitaminwater e Smartwater. Un'intuizione imprenditoriale che ha attirato l'attenzione di Coca-Cola, che nel 2007 ha acquisito Glacéau per circa 4,1 miliardi di dollari.
La prima grande cessione non ha però significato un'uscita dal settore. Nel 2011 Repole ha dato vita a BODYARMOR, bevanda sportiva pensata per competere in un mercato dominato da marchi già affermati. Un progetto nel quale ha creduto anche Kobe Bryant, entrato tra gli investitori nel 2014. La crescita del marchio ha portato nuovamente Coca-Cola a bussare alla sua porta: dopo aver acquisito una partecipazione iniziale del 15% nel 2018, nel novembre 2021 il colosso americano ha rilevato il restante 85% della società per 5,6 miliardi di dollari.

DAGLI INVESTIMENTI NEI BRAND ALLO SPORT PROFESSIONISTICO

La capacità di individuare opportunità commerciali e sviluppare marchi è diventata il tratto distintivo del percorso professionale di Repole. Attraverso Impact Capital, il suo veicolo di investimento, ha continuato a diversificare il proprio portafoglio. Tra le realtà nelle quali ha investito figurano NOBULL, azienda specializzata in abbigliamento e calzature sportive della quale detiene la maggioranza, e JUNKLESS, marchio statunitense di snack.
Parallelamente, lo sport ha assunto un ruolo sempre più centrale nei suoi interessi. Nel luglio 2025 è entrato nel gruppo proprietario della United Football League (UFL), il campionato professionistico statunitense di football primaverile nato dalla fusione tra XFL e USFL. Attraverso Impact Capital, Repole ha assunto la responsabilità di guidare le attività commerciali della lega, della quale fanno parte anche investitori di primo piano come RedBird Capital Partners, FOX, ESPN e il gruppo legato ad attori del calibro di Dwayne Johnson e Dany Garcia.
Un'altra grande passione è quella per l'ippica. Repole è infatti proprietario della Repole Stable, una realtà che conta oltre 350 cavalli purosangue impegnati nelle competizioni in giro per il mondo. Un investimento che testimonia ulteriormente il suo legame con lo sport e con le sue diverse declinazioni.

IL PATRIMONIO E LA NUOVA SFIDA CON LO SPEZIA

I risultati ottenuti nel mondo imprenditoriale hanno contribuito a costruire un patrimonio considerevole. Secondo le stime in tempo reale di Forbes aggiornate al 13 novembre 2026, la ricchezza personale di Mike Repole si aggira intorno ai 2,5 miliardi di dollari, collocandolo tra gli uomini più facoltosi degli Stati Uniti.
Adesso si apre una nuova pagina, con l'ingresso nel calcio italiano attraverso lo Spezia. L'accordo prevede una collaborazione con Tom Roberts, che continuerà a essere parte del gruppo proprietario. Anche l'attuale dirigenza, guidata dal presidente Charlie Stillitano, resterà al proprio posto per garantire continuità nella gestione quotidiana. Con una linea di pensiero votata a competitività della prima squadra, formazione dei calciatori, sviluppo del settore giovanile e del calcio femminile, infrastrutture e miglioramento dell'esperienza dei tifosi.

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