Udinese, il Lipsia punta Matteo Palma: per il difensore servono 30-35 milioni

Il Lipsia mette gli occhi su Matteo Palma. Il giovane difensore centrale dell'Udinese è finito nel mirino del club tedesco, che starebbe valutando il suo profilo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da SkySport DE, il classe 2008 sarebbe uno dei nomi presenti nella lista dei numerosi club interessati al suo cartellino. Tra questi ci sarebbe proprio il Lipsia. L'Udinese, dal canto suo, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero: la valutazione del cartellino oscillerebbe infatti tra i 30 e i 35 milioni di euro anche per il contratto in essere fino al 2031.

Dalla Germania all'Italia: il percorso di Palma

Nato a Berlino, Palma ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Hertha Berlino, prima di approdare a Udine nel 2022. Nella seconda parte della scorsa stagione ha avuto modo di accumulare esperienza con la maglia della Sampdoria, in Serie B.

Il precedente Dortmund e la scelta della Nazionale

Non è la prima volta che il nome di Palma viene accostato a una possibile esperienza in Bundesliga. Nei mesi scorsi anche il Borussia Dortmund aveva seguito con attenzione il giovane centrale, salvo poi orientarsi su Joane Gadou, acquistato dal Salisburgo per circa 19,5 milioni di euro.

Un'altra svolta significativa nella carriera del difensore è arrivata sul fronte delle Nazionali. Nato in Germania da padre italiano, Palma aveva inizialmente vestito la maglia azzurra a livello Under 15, prima di rappresentare la Germania con le selezioni Under 16 e Under 17. Recentemente ha però scelto definitivamente l'Italia, ricevendo la prima convocazione da parte del commissario tecnico Roberto Mancini per gli impegni dell'attuale finestra internazionale.