Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"
Tommaso Maschio
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il difensore della Juve Stabia Marco Bellich ha parlato anche dei problemi societari vissuti a cavallo delle due stagioni spiegando però che ora tutto è passato: “I primi problemi sono emersi in primavera, a ridosso dei play off, quando la proprietà statunitense non si era fatta sentire in città, la preoccupazione c’è stata, ma l’arrivo di Guerri ha risolto tutto nel migliore dei modi. - prosegue Bellich – La linea guida è però rimasta la stessa, quella di puntare sui giovani di prospettiva provenienti da Serie C e Primavera. Sento però che questa rosa ha qualcosa in più rispetto al passato”.
Sulle voci di mercato
Il classe ‘99 è poi tornato sulle voci di mercato che lo hanno interessato in estate come tanti altri protagonisti della scorsa stagione: “Ho conquistato la Serie B con questa maglia e ho scelto di rimanerci. Che io sappia non ci sono mai stati contatti diretti anche se l’interesse di altri club di Serie B non è mancato, ma la mia volontà è stata quella di restare a Castellammare”.
Sulle favorite per la promozione
Infine Bellich si sofferma sulle favorite del campionato: “Il Palermo, a meno di clamorose sorprese, si prenderà la Serie A quest’anno, subito dietro vedo bene Ascoli e Modena. La classifica però è ancora cortissima, bastano due vittorie di fila per scalare posizioni importanti”.