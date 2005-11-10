Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il difensore della Juve Stabia Marco Bellich ha parlato anche dei problemi societari vissuti a cavallo delle due stagioni spiegando però che ora tutto è passato: “I primi problemi sono emersi in primavera, a ridosso dei play off, quando la proprietà statunitense non si era fatta sentire in città, la preoccupazione c’è stata, ma l’arrivo di Guerri ha risolto tutto nel migliore dei modi. - prosegue Bellich – La linea guida è però rimasta la stessa, quella di puntare sui giovani di prospettiva provenienti da Serie C e Primavera. Sento però che questa rosa ha qualcosa in più rispetto al passato”.

Sulle voci di mercato

Il classe ‘99 è poi tornato sulle voci di mercato che lo hanno interessato in estate come tanti altri protagonisti della scorsa stagione: “Ho conquistato la Serie B con questa maglia e ho scelto di rimanerci. Che io sappia non ci sono mai stati contatti diretti anche se l’interesse di altri club di Serie B non è mancato, ma la mia volontà è stata quella di restare a Castellammare”.

Sulle favorite per la promozione

Infine Bellich si sofferma sulle favorite del campionato: “Il Palermo, a meno di clamorose sorprese, si prenderà la Serie A quest’anno, subito dietro vedo bene Ascoli e Modena. La classifica però è ancora cortissima, bastano due vittorie di fila per scalare posizioni importanti”.