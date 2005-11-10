Alex Meret, ancora una volta in scadenza. Incontro entro fine anno, Inter in agguato

Alex Meret è in scadenza, come ogni due stagioni. Il rinnovo con il Napoli di un anno e mezzo fa è ora di nuovo sotto giudicato, anche perché la stagione del Napoli non sta andando come De Laurentiis ha preventivato all'inizio. Non è impossibile che l'Inter, che a sua volta sta valutando il lavoro di Josep Martinez, non possa decidere che a giugno non sia lui da aggiungere a Ivan Provedel per il reparto.

Incontro entro fine anno

Nelle prossime settimane ci sarà un summit fra le parti per capire quali sono le richieste - attualmente guadagna 2,7 milioni di euro - e l'idea del club che, in questa fase, non è ancora chiara. Non è da escludere una proposta al ribasso.

Le parole dell'agente Pastorello dei giorni scorsi

"Quest’anno vedremo: siamo aperti a tutto, c’è un dialogo costante ma non c’è fretta. C’è stato un anno in cui è arrivato a ridosso della scadenza e abbiamo tranquillamente rinnovato: ora fare previsioni diventa difficile. Nove anni sono tanti, ma continuare può essere una bella cosa: Alex ora è concentrato sul rientrare al 100% per aiutare la squadra. È un ragazzo maturo, ha un’età che gli permette di gestire il fatto di essere a scadenza di contratto. Non ci siamo dati una scadenza, valuteremo come andrà la stagione: c’è grande serenità da parte di tutti”.