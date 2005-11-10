La NXTPlay di Courtois punta la Reggiana: presentata un'offerta per il suo acquisto

Si inizia a muovere qualcosa per il futuro della Reggiana a livello societario con un’importante piattaforma di investimento in sport, media e tecnologia come NXTPlay Capital, fondata dal portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e Gonzalo Vila, che ha presentato un’offerta per l’acquisto del 100% del pacchetto azionario del club emiliano che attualmente è impegnato in Serie C. L’operazione è stata annunciata dalla stessa NXTPlay dopo diversi mesi di lavoro e di interlocuzioni, con Andrea Radrizzani che ne sarebbe il frontman, con il territorio visto che diversi esponenti del gruppo sono stati più volte a Reggio Emilia per incontrare sia i soci attuali del club che il tessuto imprenditoriale per condividere il progetto che hanno in mente.

Il piano di sviluppo del gruppo iberico

Il piano di Nxtplay non si limita alla prima squadra, ma punta a intervenire sull'intero sistema sportivo e infrastrutturale della Reggiana. Tra le priorità, come riporta Tuttoreggiana.com, ci sono infatti il rafforzamento del settore giovanile e gli investimenti nelle strutture del club. “La Reggiana è un club con storia e identità, in una città che vive il calcio con autentica passione. Per mesi abbiamo ascoltato le persone che rendono questo club ciò che è e abbiamo costruito il nostro progetto attorno a loro. - sono le parole del CEO Vila - Abbiamo messo sul tavolo un’offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe”.

Le parole e il ruolo di Courtois

A parlare di questa operazione è intervenuto anche il belga Courtois: “Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPLAY vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa – spiega il portiere del Real Madrid - ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo”.