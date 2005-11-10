Zambo Anguissa, la distanza fra rinnovo e offerta è molta. Va verso l'addio (già a gennaio?)

Frank Andre Anguissa va verso l'addio al Napoli. Perché nelle ultime settimane, nei contatti fra il club e l'entourage del giocatore, si è ravvisata una profonda discrepanza fra l'offerta e la richiesta. Da una parte i partenopei vorrebbero prolungare al 2028 con un'opzione al 2029, per un ammontare di quattro milioni di euro netti a stagione. Anguissa invece ne chiede quattro, di anni di contratto, a sei milioni di euro all'anno.

Decreto crescita

Il Napoli può ancora usufruire delle agevolazioni per, andando a pagarlo tra i 3,5 e i 4 milioni lordi attuali, per un ingaggio intorno ai 2,7. Chiaramente sarebbe un'impennata, ma non così esagerata, perché con 4 milioni significherebbe poco più di 5 lordi. Il problema è che se dovesse arrivare intorno ai 6 - per quattro anni - sarebbero circa 8 lordi, circa 32 in quattro stagioni. Non poco per chi ha 31 anni.

Possibile cessione?

Già a gennaio il Napoli valuterà le offerte per mettere in cascina qualche milione visto che la plusvalenza sarà pressoché completa. Resta da capire chi potrà avanzare una proposta, fra club turchi - che avrebbero potere monetario - e la Juventus, con Spalletti che farebbe carte false per averlo, nonostante l'età. Il problema è che De Laurentiis non vorrà cederlo proprio a una diretta concorrente.