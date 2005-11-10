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Ravenna, Mandorlini cambia idea: "Ronaldinho sarà titolare. Emozionante averlo con noi"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:26Serie C
13.11.2026 17:26Serie C
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Il tecnico dei giallorossi parla in conferenza stampa della prima gara del brasiliano: "Giocherà nei tre lì davanti e cercheremo di adeguarci alla posizione che sceglierà di occupare"
FotoTUTTOmercatoWEB

Se in mattinata aveva detto che Ronaldinho sarebbe entrato in campo nella ripresa, nella conferenza stampa odierna il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini cambia idea e annuncia che il brasiliano sarà titolare nel suo 4-3-3: “Giocherà dall’inizio e valuteremo insieme le tempistiche, avere a che fare con un giocatore come lui è un’emozione importante anche per me. Ruolo? Giocherà nei tre lì davanti e cercheremo di adeguarci alla posizione che sceglierà di occupare. Chiaramente l’età è quella che è, ma non si è mai fermato e ha giocato tante partite evento, però una partita di campionato è ovviamente diversa. - prosegue Mandorlini come riporta Ravenna e Dintorni - Lo incontrerò stasera, parleremo e vedremo. Non discuteremo di dettagli e non gli darò consigli, ma per un giocatore della sua qualità servirà poco per trovare le giuste soluzioni tecnico tattiche”.

Sul primo allenamento di Ronaldinho col Ravenna

Domani il campione brasiliano svolgerà il suo primo allenamento, a porte chiuse, con i giallorossi: “Abbiamo in squadra un giocatore al di fuori della norma, uno dei più grandi del calcio moderno e abbiamo la possibilità di toccarlo e di parlarci. - spiega Mandorlini – Tensione? No la squadra si è allenata bene con concentrazione e attenzione, siamo emozionati di condividere il campo con un campione come Dinho, mala squadra sa l’importanza di questa partita che è sempre un derby”.

Sul Forlì avversario di turno

Infine Mandorlini si concentra sul Forlì che ha da poco salutato il tecnico Campedelli che ha presentato le dimissioni: “Sappiamo che è una squadra che affronta un cambio di allenatore e sarà desiderosa di far bene . Mi dispiace molto che non sieda più sulla panchina Campedelli, che è un amico. Ma dobbiamo pensare a noi, ciò che fanno gli avversari non mi interessa, il nostro obiettivo resta fare punti in una partita così importante”.

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