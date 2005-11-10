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Milan, Cardinale crea una nuova holding: nasce Milan Sports & Entertainment. Yormark CEO

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 13:01Serie A
13.11.2026 13:01Serie A
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RedBird lancia la nuova holding che riunirà i suoi investimenti a Milano. Al centro il Milan e il nuovo stadio, Yormark sarà il CEO.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan al centro di un progetto che va oltre il calcio. RedBird Capital Partners, il fondo americano guidato da Gerry Cardinale, ha annunciato il lancio di Milan Sports & Entertainment (MSE), una nuova holding destinata a riunire gli investimenti del gruppo a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. L'obiettivo è creare una piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata e competenze condivise tra le diverse attività. A guidare la nuova società sarà Brett Yormark, nominato amministratore delegato e chiamato a rispondere direttamente a Cardinale. Attuale commissioner della Big 12 Conference americana, lascerà questo incarico alla fine di gennaio 2027.

Dal Milan al Generali Stadium: tutti i progetti della nuova holding

Il principale investimento di MSE resta il Milan, che RedBird considera il punto di riferimento dell'intera operazione. Una posizione centrale sarà occupata anche dal Generali Stadium, il nuovo impianto da 71.500 posti progettato da Foster + Partners e MANICA, destinato a ospitare non soltanto le partite di calcio, ma anche concerti, eventi e altre attività commerciali. Il gruppo americano intende sviluppare una propria attività nella gestione di stadi e arene, occupandosi di ristorazione, merchandising e suite premium. Tra gli altri obiettivi figurano una possibile franchigia milanese nella futura NBA Europe, una nuova destinazione per lo sport e l'intrattenimento dal vivo a San Donato e ulteriori investimenti nel tennis internazionale. La nascita di MSE non comporta, almeno per quanto annunciato, modifiche all'attuale organigramma del club rossonero.

Cardinale ha spiegato la strategia del fondo, collegandola all'esperienza maturata nei quattro anni trascorsi dall'acquisizione del Milan: "Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un'intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento". La scelta di Yormark nasce da un rapporto professionale consolidato: "Conosco Brett Yormark e lavoro con lui da 25 anni, e non riesco a immaginare un dirigente migliore nel settore dello sport internazionale per contribuire a realizzare questa strategia". Il fondatore di RedBird ha infine ribadito la centralità del club: "Con il Milan come punto di riferimento, che sarà sempre la forza trainante di tutte le nostre iniziative, intendiamo costruire una piattaforma dello sport e dell'intrattenimento di livello mondiale, capace di plasmare il futuro di Milano e dello sport europeo e di riportarlo ai vertici della scena globale".

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