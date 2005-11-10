Italia, la strada è sempre più giusta. Bologna, che crescita con Palladino

Italia, la strada è sempre più giusta. Bologna, che crescita con PalladinoTMW News
Lorenzo Marucci
Nel corso del TMW News di oggi spazio alla Nazionale con tutte le considerazioni sulla squadra di Roberto Mancini che ieri sera ha battuto 3-1 la Francia a San Siro, rimontando da 0-1. Ne parliamo con Luciano Bruni in collegamento e con lui analizziamo anche il grande momento in azzurro di Pio Esposito, ieri autore di una doppietta e arrivato adesso a quota nove gol in quattordici presenze con l'Italia. Tra le interviste che vi proporremo ci sarà quella a Lorenzo Insigne che ha visto la gara di ieri sera dal vivo e quella a Nicolò Cambiaghi, protagonista di un'ottima gara durante la quale si è anche procurato il rigore poi sbagliato da Sebastiano Esposito.
Il Bologna e le vittorie con Palladino
Durante la trasmissione occhi puntati sulla squadra emiliana che con Palladino in panchina ha cambiato volto. Con l'ex viola sono arrivate quattro vittorie consecutive e di colpo la stagione dei rossoblù è cambiata e ha ora altre prospettive dopo l'avvio incerto con Tedesco.
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