Italia U21-Francia U21 0-0 dopo 45 minuti: gol annullato a Camarda e paratona di Palmisani

Dopo aver centrato la qualificazione al prossimo Europeo e in attesa del sorteggio della fase finale, in programma il 26 novembre, l'Italia Under 21 affronta in amichevole i pari età della Francia. Appuntamento iniziato 45 minuti fa allo Stade Francis-Le Basser di Laval, dove le due nazionali hanno dato vita a una prima frazione di gioco vivace e combattuta. Le formazioni di Baldini e Baticle, entrambe schierate con il 4-3-3, hanno cercato fin dai primi minuti di imporre il proprio ritmo, creando diverse opportunità da una parte e dall'altra.

Gol annullato a Camarda e paratona di Palmisani

Gli azzurrini si sono resi pericolosi soprattutto con Camarda, protagonista di due occasioni importanti: prima il talento del Milan ha trovato la rete, annullata per fuorigioco, poi ha sfiorato il palo con una conclusione ravvicinata su un ottimo suggerimento di Cacciamani. La Francia ha risposto senza timori, aumentando la pressione con il passare dei minuti. L'occasione più nitida per i transalpini è arrivata al 45', quando Ugochukwu ha trovato una conclusione precisa e insidiosa, costringendo Palmisani a un grande intervento. Si va dunque al riposo sullo 0-0, con entrambe le rappresentative che hanno mostrato buone trame offensive e la partita ancora tutta da giocare.

Le formazioni ufficiali dell'amichevole Italia U21-Francia U21

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci, Dagasso, Lipani; Cacciamani, Camarda, Fini. Ct. Baldini.

FRANCIA U21 (4-3-3): Patouillet; Koudou, Gadou, Belocian, Diawara; Coulibaly, Ugochukwu, Danois; Versini, Gomis, Bahoya. Ct. Baticle.