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Pio Esposito show, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 19:53Serie A
13.11.2026 19:53Serie A
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L'agente parla dopo Italia-Francia, che ha visto protagonisti tra gli altri anche i due fratelli Esposito
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Se ho sentito Pio Esposito dopo la partita contro la Francia? Il futuro di Pio è all'Inter, senza dubbio. Sta benissimo". Il giorno dopo la grande prestazione dell'attaccante con la maglia dell'Italia a San Siro (doppietta nel 3-1 alla squadra di Zidane, ndr), il suo agente Mario Giuffredi racconta emozioni e prospettive del classe 2005 sempre più protagonista a suon di gol.

"Pio Esposito all'Inter per tanti anni"

"Il club ha mostrato sempre attaccamento e riconoscenza - sottolinea Giuffredi a Radio Napoli Centrale -. Pio sicuramente rimarrà all'Inter per tanti anni, è la sua seconda pelle. Il paragone di Pio Esposito con Meazza? Noi vediamo tutto con serenità ed equilibrio. Io vivo con questa concezione: ci addormentiamo la sera con la consapevolezza che il mattino possa finire tutto. Questo ci permette di non cullarci su certe cose".

"La prestazione di Sebastiano è stata saggia a livello tattico"

Ma come ha vissuto Giuffredi i due rigori degli Esposito (Sebastiano e Pio) contro la Francia? L'agente dei due fratelli risponde così: "Non ho visto nessuno dei due rigori di Pio e Sebastiano. Ero anche a cena con Salvatore Esposito. Capivamo in base alle reazioni degli altri che erano con noi a tavola. Pio sentiva la responsabilità della partita. Aver segnato quel rigore contro la Francia toglieva il pensiero del rigore della Bosnia. Pio ha una lunga carriera, può migliorare le statistiche con Nazionale e club. Io non guardo le pagelle, so come ragionano i giornalisti, che non si limitano a guardare la prestazione, ma anche episodi, dettagli. La prestazione di Sebastiano è stata saggia a livello tattico. Ha giocato in posizioni di campo non sue. Mi dispiace che i giornalisti non considerino questi aspetti, ma si limitino a guardare il rigore sbagliato. Per sbagliare quel rigore, devi avere il coraggio di batterlo. Sull'1-1, contro quel portiere (Maignan, ndr) e contro quella Nazionale, devi avere coraggio".

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