Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Tare e i giocatori del Milan: "Da mi aspettavo di più Pulisic a livello di leadership"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 19:45Serie A
13.11.2026 19:45Serie A
Fonti preferite
L'ex direttore sportivo rossonero Igli Tare ha analizzato a Sky Calcio Unplugged il rendimento dei singoli giocatori del Milan nella passata stagione
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di FEDERICO SERRA

L'ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha analizzato il rendimento e il carattere dei singoli calciatori rossoneri durante un'intervista rilasciata a Sky Calcio Unplugged.

Il giudizio di Igli Tare sui leader dello spogliatoio

L'ex dirigente rossonero ha evidenziato le difficoltà iniziali nel trovare la giusta personalità all'interno della squadra, svelando un importante retroscena di mercato: "Oltre all'arrivo di Luka Modric, doveva venire anche Granit Xhaka, capitano all'epoca del Leverkusen, per portare dentro un gruppo questi due giocatori veri, con delle caratteristiche importanti che potevano guidare un gruppo".

Tra le note liete della rosa, Tare ha speso parole d'elogio per i punti di riferimento storici e caratteriali del gruppo. Parlando di Mike Maignan, ha sottolineato: "Ho avuto modo di conoscerlo, un ragazzo straordinario che ci tiene tanto alla maglia del Milan". Un attaccamento viscerale condiviso anche dal Matteo Gabbia: "Un ragazzo straordinario che vive per questo club". Sulle qualità di Adrien Rabiot l'ex ds ha evidenziato: "Un giocatore la cui esperienza parlava da sola".

Il rammarico per le prestazioni di Pulisic

Non sono mancate le note dolenti e le grandi delusioni tecniche legate al reparto avanzato, dove il rendimento è drasticamente calato nella seconda parte di stagione. Tare non ha nascosto il proprio rammarico: "Il grande dispiacere è che mi aspettavo di più da Pulisic a livello di responsabilità, di leadership". Un'involuzione confermata da un dato inedito: "Un giocatore di grande livello, qualità indiscutibili, ma sono successe cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera" e aggiungendo che "Poi Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol".

Articoli correlati

Immagine news 1
Tare su Leao: "Mai arrivate offerte quando ero al Milan, le sue priorità erano musica e moda"
Immagine news 2
Tare torna a parlare di Milan: "La ferita Champions è enorme. Mai parlato con Cardinale"
Immagine news 3
Igli Tare promuove l'Italia: "La strada è quella giusta. Servono coraggio e investimenti sui giovani"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
20:38 Serie A
Giuffredi: "Seba Esposito perfetto nel tridente con Hojlund e Vergara. Ma si trova benissimo al Sassuolo"
Immagine news 2
20:30 Serie A
L'Italia Under 21 emula quella di Mancini: 2-1 alla Francia, Camarda e Palmisani decisivi
Immagine news 3
20:22 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWGattuso, parla il capitano del "suo" Pisa: "Lazio prima? Preventivabile, è un risolutore"
Immagine news 4
20:15 Serie A
Fiorentina, Parisi scalpita per tornare: tra 10-15 giorni inizierà ad allenarsi con la Primavera
Immagine news 5
20:08 Serie A
Tare su Leao: "Mai arrivate offerte quando ero al Milan, le sue priorità erano musica e moda"
Immagine news 6
20:00 Serie ATMW News
TMW NewsItalia, la strada è sempre più giusta. Bologna, che crescita con Palladino
Immagine news 7
19:53 Serie A
Pio Esposito show, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"
Immagine news 8
19:45 Serie A
Tare e i giocatori del Milan: "Da mi aspettavo di più Pulisic a livello di leadership"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Lo Spezia a Mike Repole: chi è il manager dei brand da 2,5 miliardi di patrimonio personale
Immagine top news n.1 Pio Esposito show, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"
Immagine top news n.2 Che tegola per l'Italia in vista del Belgio: Frattesi ha lasciato il ritiro per un problema muscolare
Immagine top news n.3 Clamoroso dall'Inghilterra: con Pochettino il primo obiettivo del Man United è Nico Paz
Immagine top news n.4 Alex Meret, ancora una volta in scadenza. Incontro entro fine anno, Inter in agguato
Immagine top news n.5 Zambo Anguissa, la distanza fra rinnovo e offerta è molta. Va verso l'addio (già a gennaio?)
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Galliani rinuncia al ricorso sulla commissione. Entro domani ok alle candidature
Immagine top news n.7 Milan, Cardinale crea una nuova holding: nasce Milan Sports & Entertainment. Yormark CEO
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Dragusin chioccia dei giovani viola, Corduneanu: "Mi ha dato molti consigli, sogno il debutto"
Immagine box news Serie A Giuffredi: "Seba Esposito perfetto nel tridente con Hojlund e Vergara. Ma si trova benissimo al Sassuolo"
Immagine box news Serie A L'Italia Under 21 emula quella di Mancini: 2-1 alla Francia, Camarda e Palmisani decisivi
Immagine box news Serie A Gattuso, parla il capitano del "suo" Pisa: "Lazio prima? Preventivabile, è un risolutore"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Parisi scalpita per tornare: tra 10-15 giorni inizierà ad allenarsi con la Primavera
Immagine box news Serie A Tare su Leao: "Mai arrivate offerte quando ero al Milan, le sue priorità erano musica e moda"
Serie B
Immagine box news Serie B Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Suslov domani in Italia per continuare il percorso riabilitativo
Immagine box news Serie B Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato su Di Taranto: "Si apre un nuovo ciclo. Serviva una figura fresca"
Immagine box news Serie B Cheddira: "Mi sento un giocatore da Serie A. Il mio obiettivo è arrivarci con l'Avellino"
Immagine box news Serie B Padova, Di Taranto: "Questo l'incarico più rilevante in carriera. Ci sono potenzialità importanti"
Serie C
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Spezia, Repole si presenta: "Qui perché vogliamo costruire qualcosa di duraturo"
Immagine box news Serie C Lo Spezia a Mike Repole: chi è il manager dei brand da 2,5 miliardi di patrimonio personale
Immagine box news Serie C Mike Repole acquisisce la quota di maggioranza dello Spezia. La nota del club
Immagine box news Serie C Nuovo socio dagli USA per lo Spezia di Roberts: è un proprietario di un club di NFL
Immagine box news Serie C Foggia, Auteri a rischio: "Non penso di essere arrivato alla fine". Contatto con Salvatore Foti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
16:49 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
11:51 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati