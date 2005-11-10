Padova, Di Taranto: "Questo l'incarico più rilevante in carriera. Ci sono potenzialità importanti"

“Ringrazio il Cesena per avermi consentito di risolvere il contratto e la famiglia Banzato per la fiducia accordatami nel scegliermi alla guida di questo club. Assumere il ruolo di Amministratore Delegato del Padova è per me motivo di profondo orgoglio e responsabilità. Sono felice di ritornare in Veneto e di affrontare questa tappa fondamentale del mio percorso professionale”. Corrado Di Taranto ha parlato così in conferenza stampa presentandosi alla piazza biancoscudata come si legge sul sito del club - Il mio obiettivo primario è sviluppare un progetto che vada oltre la sola dimensione agonistica, facendo crescere la società in modo strutturato affinché il patrimonio rappresentato dal Padova generi benefici concreti per la comunità e il territorio. Ho già incontrato i dipendenti per condividere la visione aziendale e ho iniziato a valutare le infrastrutture esistenti. Le potenzialità del club sono rilevanti, pur a fronte di un importante lavoro da svolgere”.

Quali saranno le sue autonomie gestionali ed economiche nella governance societaria? E qual è il suo livello di conoscenza della realtà padovana?

“Si tratta dell’incarico più rilevante della mia carriera nel calcio e ringrazio la proprietà per avermi accordato le più ampie autonomie. Il mio focus sarà concentrato sulla gestione corporate e aziendale, mentre l’area sportiva resta affidata al direttore Massimiliano Mirabelli. Conosco già la città per trascorsi personali e se ne percepisce immediatamente l’importanza e il blasone istituzionale rispetto ad altre realtà. La selezione e l’eventuale potenziamento del personale rientreranno nel mio mandato”.

Qual è la tabella di marcia sugli interventi previsti per lo stadio Euganeo e per il centro sportivo?

“La famiglia Banzato mi ha rappresentato fin da subito la centralità prioritaria dello sviluppo del centro sportivo e del tema stadio. Essendo appena insediato, la prima fase fondamentale consiste nella conoscenza approfondita del contesto e delle opportunità del territorio, in modo da compiere scelte strategiche ponderate e corrette”.

Che valutazione dà sulla composizione della rosa, formata interamente da calciatori italiani?

"Si tratta di un segnale estremamente positivo per il movimento calcistico nazionale. L’area tecnica guidata da Mirabelli ha svolto un ottimo lavoro nella costruzione dell’organico all’interno di un campionato cadetto altamente competitivo".