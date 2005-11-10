Che tegola per l'Italia in vista del Belgio: Frattesi ha lasciato il ritiro per un problema muscolare

Tegola pesante per l'Italia e per Roberto Mancini in vista della decisiva sfida contro il Belgio, ultima di Nations League. Dopo il successo sulla Francia di ieri, infatti, ha lasciato il ritiro azzurro Davide frattesi, centrocampista che si è fermato per un risentimento muscolare.

Questa la nota della FIGC: "All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di UEFA Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza".