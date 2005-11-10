Padova, Banzato su Di Taranto: "Si apre un nuovo ciclo. Serviva una figura fresca"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore delegato Corrado Di Taranto è intervenuto anche il vice presidente del Padova Giovanni Banzato che ha accolto così il nuovo dirigente: “Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento ad Alessandra Bianchi per quasi un decennio di lavoro svolto con straordinaria serietà, impegno e professionalità al servizio del Calcio Padova, anche in fasi storiche particolarmente complesse. - prosegue Banzato come si legge sul sito del club - Da oggi si apre un nuovo ciclo societario ed è con grande piacere che diamo il benvenuto a Corrado Di Taranto come nuovo Amministratore Delegato. La sua figura ed esperienza saranno fondamentali per supportare il club nel perseguimento e nella realizzazione di tutti i progetti aziendali e sportivi che ci siamo prefissati".

Cosa vi ha spinto a scegliere Corrado Di Taranto come nuovo AD?

“Nel massimo rispetto della gestione precedente, quando si avvia un nuovo ciclo con idee rinnovate è opportuno ripartire con una figura fresca. In Corrado abbiamo individuato l’entusiasmo e le competenze idonee per condurre il nuovo corso”.

Qual è il giudizio della proprietà sull’andamento attuale della squadra in campionato?

“Considerati gli investimenti effettuati ci si aspetterebbe una posizione superiore, ma la classifica attuale resta tranquilla. Quando si rinnovano profondamente la struttura societaria e l’organico serve tempo fisiologico per esprimere il potenziale massimo”.