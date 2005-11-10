Paura nella notte a Salerno: a fuoco un'auto in dotazione a un calciatore granata

Notte di paura a Salerno a causa dell’incendio di un’auto avvenuto in viale Verdi, nella zona del Parco Arbostella. Attorno alle 2:30 infatti una BMW in uso a un calciatore della Salernitana è stata avvolta dalle fiamme con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire prontamente per spegnere il fuoco e gli agenti della Questura di Salerno che sono arrivati sulla scena per iniziare gli accertamenti sulla natura del rogo e chiarire se sia stato doloso o meno.

Indagini in corso sul rogo dell'auto

Al momento non vi sono certezze su questo con gli inquirenti che stanno vagliando anche le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza che potrebbero aver catturato elementi utili alle indagini come riporta Ottopagine.it. Sull'episodio vige la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, soprattutto perché avvenuto in una settimana caratterizzata da tensioni e malumori sul fronte sportivo. Anche nelle scorse settimane si sarebbero verificati episodi che confermano il clima di tensione.