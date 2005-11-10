Hellas Verona, Suslov domani in Italia per continuare il percorso riabilitativo
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Luca Bargellini
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Oggi alle 19:19Serie B
autore Luca Bargellini
13.11.2026 19:19Serie B
Il club veronese ha pubblicato un report medico sulle condizioni del giocatore slovacco convocato dalla Nazionale maggiore
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Arriva una nota ufficiale da parte dell'Hellas Verona sulle condizioni di Tomas Suslov, giocatore convocato dalla Nazionale slovacca nonostante le non perfette condizioni fisiche:
"L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, a seguito della valutazione clinica effettuata dallo staff medico della Nazionale slovacca, farà rientro domani a Verona per proseguire il protocollo riabilitativo legato alla lesione di medio grado al bicipite femorale destro accusata nella partita contro il Pisa".
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