Caos FIGC, Galliani rinuncia al ricorso sulla commissione. Entro domani ok alle candidature

Nulla di fatto, almeno per ora. Il Tribunale Federale Nazionale - all’esito dell’udienza dedicata alla fase cautelare del procedimento incardinato a seguito del ricorso proposto dal senatore Adriano Galliani - preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere. Il TFN ha fissato l’udienza per la discussione del merito alle ore 10.30 di martedì 24 novembre.

Il senatore Galliani aveva presentato reclamo in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC.

La rinuncia di Galliani è arrivata dopo che, con sua soddisfazione, la FIGC ha chiarito che la commissione elettorale era solo ausiliare rispetto al segretario generale, che entro domani deve pubblicare le candidature ammesse.