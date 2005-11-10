Nuovo socio dagli USA per lo Spezia di Roberts: è un proprietario di un club di NFL

Lo Spezia è sempre più a stelle e strisce. La prossima settimana infatti la società annuncerà l’arrivo di un nuovo socio, inizialmente con una quota di minoranza che dovrebbe comunque essere attorno al 40%, che andrà a rinforzare la compagine societaria guidata da Thomas Roberts. Si tratta, come riporta Il Secolo XIX nella sua versione on line, di un imprenditore statunitense già attivo nel mondo dello sport essendo proprietario di una franchigia della NFL (National Football League), il massimo campionato di football americano.

Era da diversi mesi che la società stava valutando questa possibilità con la proprietà e il presidente Charlie Stillitano che dopo aver valutato l’ingresso di investitori spagnoli hanno deciso di affidarsi allo statunitense che “dovrebbe acquisire quote versando liquidità nel club dopo che nei mesi scorsi lo stesso presidente aveva garantito continuità aziendale con un versamento di 4 milioni in conto capitale attraverso la Ram Holdings. Raggiungendo a riserva la quota di 40 milioni per ultima stagione ma oltre sessanta da suo ingresso nella compagine sociale”.

Dalla fine della gestione Volpi, durata dal 2008 al 2021, il club ligure è passato di mano più volte finendo sempre in mano ‘straniere’: prima la famiglia Platek (USA), poi Paul Francis con la sua FC32 (Australia), fino appunto a Thomas Roberts (ancora USA).