Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Nuovo socio dagli USA per lo Spezia di Roberts: è un proprietario di un club di NFL

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:03Serie C
13.11.2026 19:03Serie C
Fonti preferite
L'imprenditore americano, di cui non si conosce ancora il nome, dovrebbe rilevare il 40% delle azioni. Settimana prossima l'annuncio ufficiale
Foto

Lo Spezia è sempre più a stelle e strisce. La prossima settimana infatti la società annuncerà l’arrivo di un nuovo socio, inizialmente con una quota di minoranza che dovrebbe comunque essere attorno al 40%, che andrà a rinforzare la compagine societaria guidata da Thomas Roberts. Si tratta, come riporta Il Secolo XIX nella sua versione on line, di un imprenditore statunitense già attivo nel mondo dello sport essendo proprietario di una franchigia della NFL (National Football League), il massimo campionato di football americano.

Era da diversi mesi che la società stava valutando questa possibilità con la proprietà e il presidente Charlie Stillitano che dopo aver valutato l’ingresso di investitori spagnoli hanno deciso di affidarsi allo statunitense che “dovrebbe acquisire quote versando liquidità nel club dopo che nei mesi scorsi lo stesso presidente aveva garantito continuità aziendale con un versamento di 4 milioni in conto capitale attraverso la Ram Holdings. Raggiungendo a riserva la quota di 40 milioni per ultima stagione ma oltre sessanta da suo ingresso nella compagine sociale”.

Dalla fine della gestione Volpi, durata dal 2008 al 2021, il club ligure è passato di mano più volte finendo sempre in mano ‘straniere’: prima la famiglia Platek (USA), poi Paul Francis con la sua FC32 (Australia), fino appunto a Thomas Roberts (ancora USA).

Articoli correlati

Immagine news 1
Lo Spezia compie 120 anni, Roberts: "Orgoglioso di essere il patron. Torneremo dove eravamo"
Immagine news 2
Spezia, Roberts torna a parlare: "Orgoglioso di far parte di 120 anni di storia"
Immagine news 3
Stillitano: "Orgoglioso di essere il presidente dello Spezia. Siamo più vecchi dell'Inter"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
19:03 Serie C
Nuovo socio dagli USA per lo Spezia di Roberts: è un proprietario di un club di NFL
Immagine news 2
18:48 Serie CLive TMW
Live TMWTorna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine news 3
17:31 Serie CTMW
TMWFoggia, Auteri a rischio: "Non penso di essere arrivato alla fine". Contatto con Salvatore Foti
Immagine news 4
17:26 Serie C
Ravenna, Mandorlini cambia idea: "Ronaldinho sarà titolare. Emozionante averlo con noi"
Immagine news 5
16:48 Serie C
Paura nella notte a Salerno: a fuoco un'auto in dotazione a un calciatore granata
Immagine news 6
16:34 Serie C
La NXTPlay di Courtois punta la Reggiana: presentata un'offerta per il suo acquisto
Immagine news 7
16:19 Serie C
Sciolto il Comitato dei Garanti, Sassanelli: "I De Laurentiis non vogliono vendere il Bari"
Immagine news 8
15:34 Serie C
Ricchiuti sul ritorno di Ronaldinho: "Fuoriclasse assoluto, può fare ancora la differenza"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine top news n.1 Tare torna a parlare di Milan: "La ferita Champions è enorme. Mai parlato con Cardinale"
Immagine top news n.2 Che tegola per l'Italia in vista del Belgio: Frattesi ha lasciato il ritiro per un problema muscolare
Immagine top news n.3 Clamoroso dall'Inghilterra: con Pochettino il primo obiettivo del Man United è Nico Paz
Immagine top news n.4 Alex Meret, ancora una volta in scadenza. Incontro entro fine anno, Inter in agguato
Immagine top news n.5 Zambo Anguissa, la distanza fra rinnovo e offerta è molta. Va verso l'addio (già a gennaio?)
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Galliani rinuncia al ricorso sulla commissione. Entro domani ok alle candidature
Immagine top news n.7 Milan, Cardinale crea una nuova holding: nasce Milan Sports & Entertainment. Yormark CEO
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Caprile chiuso in Nazionale, sarebbe giusta la scelta Albania"
Serie A
Immagine box news Serie A Alphadjo Cisse, è stallo per il rinnovo con il Milan. Ci sono tutte le squadre di Premier
Immagine box news Serie A Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine box news Serie A Gustav Isaksen va verso il rinnovo. Rovella scade fra un anno e mezzo, ma gli stop lo frenano
Immagine box news Serie A Courtois ha messo nel mirino il calcio italiano: cos'è la sua NXTPLAY e quali club segue già
Immagine box news Serie A Tare torna a parlare di Milan: "La ferita Champions è enorme. Mai parlato con Cardinale"
Immagine box news Serie A Frattesi rischia di essere il grande rimpianto dell’Inter
Serie B
Immagine box news Serie B Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato su Di Taranto: "Si apre un nuovo ciclo. Serviva una figura fresca"
Immagine box news Serie B Cheddira: "Mi sento un giocatore da Serie A. Il mio obiettivo è arrivarci con l'Avellino"
Immagine box news Serie B Padova, Di Taranto: "Questo l'incarico più rilevante in carriera. Ci sono potenzialità importanti"
Immagine box news Serie B Modena, Folino: "Non adagiamoci sui risultati, dobbiamo continuare a spingere"
Immagine box news Serie B Maistro: "Mi dà fastidio si parli di Calò solo ora che è in A. In Serie B tanti come lui"
Serie C
Immagine box news Serie C Nuovo socio dagli USA per lo Spezia di Roberts: è un proprietario di un club di NFL
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Foggia, Auteri a rischio: "Non penso di essere arrivato alla fine". Contatto con Salvatore Foti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini cambia idea: "Ronaldinho sarà titolare. Emozionante averlo con noi"
Immagine box news Serie C Paura nella notte a Salerno: a fuoco un'auto in dotazione a un calciatore granata
Immagine box news Serie C La NXTPlay di Courtois punta la Reggiana: presentata un'offerta per il suo acquisto
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
16:49 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
11:51 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati