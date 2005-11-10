Clamoroso dall'Inghilterra: con Pochettino il primo obiettivo del Man United è Nico Paz

Notizia di mercato pesante, quella che arriva in queste ore dall'Inghilterra. Il tabloid The Sun ne è sicuro: il Manchester United è forte su Nico Paz del Como, avendolo inserito in cima alla propria lista di obiettivi in vista della prossima estate. Una voce e niente più per il momento, anche perché il Como non ha alcuna intenzione di privarsene. Ma gli sviluppi saranno comunque da seguire con attenzione.

L'incrocio in Champions League (con doppietta) ha fatto crescere l'interesse

Un apprezzamento che arriva da lontano, quello dei Red Devils per l'argentino, che è maturato sempre più nelle ultime settimane e che ha trovato basi ancora più concrete nell'ultimo incrocio di Champions League, con Nico Paz che ha letteralmente fatto a pezzi lo United con due gol e un assist nel 4-1 per gli uomini di Cesc Fabregas.

Pochettino il suo primo sponsor

L'accelerata, almeno nelle idee, arriva direttamente dal nuovo allenatore dello United, ovvero Mauricio Pochettino. Connazionale di Nico Paz, l'oramai ex ct degli Stati Uniti avrebbe spinto fin da subito con i vertici societari per iniziare a muoversi in questo senso in vista della prossima estate, quando il Real Madrid potrebbe decidere di ricomprare il giocatore. In questo senso però il tabloid è dubbioso, considerando che nel ruolo al Santiago Bernabeu hanno un intoccabile come Jude Bellingham.