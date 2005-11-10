Foggia, Auteri a rischio: "Non penso di essere arrivato alla fine". Contatto con Salvatore Foti

Se il Foggia dovesse perdere il derby contro il Bari, probabilmente la panchina di Gaetano Auteri salterà. I pugliesi stanno valutando un cambio di allenatore in caso di sconfitta, anche perché la classifica piange. Se la retrocessione diretta è già praticamente appaltata (al Crotone) l'obiettivo per i Satanelli è almeno arrivare ai playoff.

Opzione Salvatore Foti

Nelle scorse ore c'è stato un contatto fra la dirigenza rossonera e l'ex vice di José Mourinho, l'anno scorso alla Sampdoria con Gregucci. La disponibilità del tecnico c'è, ma eventualmente se ne parlerà più approfonditamente dopo domani.

La conferenza stampa di Auteri di oggi

“Io credo che il tempo non sia scaduto, ho fiducia in questo progetto, in quello che la società può costruire. Un calcio sostenibile. Sono loro che devono diventare in alcuni momenti più equilibrati. Qui la proprietà è composta, soprattutto, da tifosi. Quindi ci sono questi alti e bassi. Do un consiglio, indipendentemente dalla presenza dalla mia figura. Non si fa così, da dirigenti. Si traccia una linea, si vede e si analizza costantemente il percorso che si fa. Non è un palo che prendi, con la palla che non va dentro, oppure un gol che subisci da 28 metri che ti deve cambiare il mondo. Questa è una cosa che miglioreranno, Gennaro e Giuseppe sono anche giovani, ma è che sono tifosi ed entrano sui social. Nessuno, e scusate la presunzione, può sapere meglio di un allenatore qual è il proprio gruppo”.