Team Altamura, Mangia: "Pareggio giusto, ma voglio continuità. Vietato pensare al Trapani"

Dopo l’1-1 contro l’Atalanta U23, Devis Mangia analizza con lucidità la prestazione del Team Altamura, sottolineando sia i progressi della squadra sia gli aspetti da migliorare. Il tecnico ha spiegato la scelta tattica del “grande trequartista”, provato già dalla gara di Crotone: un giocatore utile soprattutto in fase di non possesso, capace di pressare i centrocampisti avversari e di attaccare le seconde palle grazie allo strappo fisico. “Può giocare in più ruoli - ha aggiunto - ed è una risorsa importante”.

Mangia ha poi messo in guardia in vista della prossima trasferta contro il Trapani: “Non voglio sentire ragionamenti strani. Se qualcuno pensa ad altro, resta a casa. Andremo in Sicilia con la miglior formazione possibile: per me conta solo la continuità”.

Sulla partita, il tecnico ha individuato negli errori individuali la chiave del risultato: “Ci siamo addormentati sul loro gol, perdendo una marcatura in area. Sono situazioni che non devono accadere”. Tuttavia, ha riconosciuto la crescita del gruppo: “I ragazzi hanno acquisito consapevolezza tattica, sanno quando stare alti o bassi e come occupare gli spazi”.

Mangia giudica equo il pareggio: “Volevamo vincere, ma abbiamo anche rischiato. L’Atalanta U23 ha tenuto più il pallone senza creare molto”. Infine, un elogio agli avversari: “Hanno giocatori destinati a una carriera importante. Contro di loro servono intensità, duelli vinti e attenzione ai dettagli”.