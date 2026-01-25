Ternana, Liverani guarda avanti: "Il nostro obiettivo è fare bene ai playoff e in Coppa Italia"

Dopo il successo contro il Carpi, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha commentato in sala stampa: "Nel primo tempo abbiamo creato due occasioni molto importanti, siamo andati per due volte in due contro uno verso la porta ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Dispiace non aver capitalizzato le occasioni perché poi si rischia di mangiarsi le mani.

Nel secondo tempo si è giocato quasi solo nella metà campo del Carpi, nonostante un terreno di gioco non in ottime condizioni. Quando la squadra ti mantiene negli ultimi venti metri ci vuole la giocata individuale e oggi Orellana ha fatto un gran gol. Lui è un giocatore che ci dà tanto in fase di non possesso ma a lui chiedo di essere decisivo e oggi lo è stato.

Majer ha bisogno di conoscere i compagni, è un giocatore di personalità tecnica e ripulisce il gioco. Avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche per completare il reparto. Aramu è stato inattivo per alcuni mesi perché era svincolato e ha bisogno di un po' di tempo per ritrovare il ritmo partita. Sono due acquisti non solo per l'immediato, ma anche sul lungo periodo perché il nostro obiettivo è fare bene ai playoff e in Coppa Italia. Battere il Potenza significa arrivare a due partite da un trofeo che può aiutarci molto anche in prospettiva playoff".