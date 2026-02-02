Salernitana, Varone al Gubbio in prestito. Proposto Merola del Pescara

TMW
Cessione in via di definizione per la Salernitana del direttore sportivo Daniele Faggiano.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club campano ha chiuso col Gubbio per il passaggio in umbria con la formula del prestito del centrocampista classe 1992 Ivan Varone.
Per quanto riguarda il mercato in entrata sarebbe stato proposto Davide Merola, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Pescara in Serie B. La dirigenza campana valuta il da farsi.
