Ufficiale Trapani, annunciato Manuel Fischnaller: arriva a titolo definitivo dalla Torres

Manuel Fischnaller lascia la Torres: nella prossima stagione giocherà nel Trapani, cui si lega a titolo definitivo dopo due stagioni giocate in rossoblu.

Attaccante classe 1991, a 33 anni il centravanti di Bolzano mette dunque a disposizione la sua esperienza per una nuova avventura. In carriera ha vestito anche la maglia dell'Under 21 italiana, poi a livello di club è passato per la Fermana, il Sudtirol, il Catanzaro, l'Alessandria, la Reggina, l'Under 19 della Juventus.

Il comunicato della Torres

Di seguito il comunicato del club: "La Torres comunica la cessione a titolo definitivo di Manuel Fischnaller al Trapani.

La società ringrazia il 33enne di Bolzano per le due stagioni vissute insieme in cui si è distinto in campo e fuori per professionalità, serietà ed educazione, oltre alle indiscutibili doti da attaccante vero che lo hanno portato per due anni in doppia cifra con la maglia rossoblù (25 gol e 6 assist in 72 presenze).

In bocca al lupo per il prosieguo della carriera".