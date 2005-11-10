Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

McTominay ci mette le faccia. Ma in estate con queste richieste andrà via anche lui

TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 14:15Serie A
05.11.2026 14:15Serie A
Fonti preferite
Il centrocampista scozzese ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e le sue richieste per rinnovare sono giudicate troppo alte dal Napoli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A Napoli la situazione sembra ormai definitivamente precipitata. La settima sconfitta in 14 gare stagionali ha fatto emergere anche le rotture in uno spogliatoio che oggi è evidentemente spaccato al suo interno. Durante la partita contro il Porto Lucca ha mandato a quel paese un De Bruyne che un anno e mezzo dopo continua a dimostrare di non essersi per nulla calato nella realtà partenopea.

Il battibecco sul terreno di gioco era solo un antipasto: dopo la partita Allegri ha dichiarato che i calciatori hanno disputato una buona partita e Hojlund l'ha immediatamente smentito: "Non sono d'accordo col mister". E poi Politano: "Non possono venire sempre gli italiani a chiedere scusa..." Tra gli stranieri a presentarsi davanti ai microfoni è stato Scott McTominay, autore dell'unico gol del Napoli nel 4-1 finale: "Non posso spiegare quanto io sia arrabbiato... Ognuno deve tornare a casa e pensare a cosa può fare per migliorare domani".

In estate sarà rivoluzione

Il domani è anche un Napoli che inevitabilmente a fine stagione verrà rivoluzionato. Un cambio di passo che doveva avvenire già questa estate e che invece per motivi economici è stato rimandato di una stagione, un cambio della guardia solo mancato che ha portato De Laurentiis e scegliere Allegri e Allegri a puntare su un gruppo di calciatori che già quest'estate sembrava a fine ciclo.

Ieri a centrocampo con Gilmour c'erano Anguissa, De Bruyne e McTominay, tre giocatori che dalla prossima estate potrebbero non fare più parte della rosa partenopea. Il calciatore camerunese da tempo tratta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno ma sulle cifre c'è ancora distanza, mentre col belga il discorso difficilmente verrà anche solo accennato. E poi c'è l'ex Manchester United, l'MVP della stagione del quarto Scudetto. Tra i pochi a salvarsi in questo avvio di stagione disastroso e anche l'unico ad aver un contratto un po' più lungo, fino al 30 giugno 2028. Ma come procede nel suo caso la trattativa per il rinnovo del contratto?

Perché McTominay non rinnova

Arrivato nell'estate 2023 per 30 milioni di euro dal Manchester United, McTominay ha un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione e chiede molto di più per sottoscrivere un nuovo accordo. Nel corso della scorsa stagione la prima richiesta del suo procuratore Colin Murdock è stata da calciatore più pagato dell'intera Serie A: 12 milioni l'anno. Poi nei successivi contatti la richiesta è un po' calata ma nemmeno troppo, intorno ai 10 milioni l'anno. L'impressione dopo gli ultimi contatti è che al giocatore e al suo entourage andrebbe bene trovare un accordo intorno agli 8-9 milioni di euro, ma il Napoli di oggi non è società che mette in ponte rinnovi così facoltosi. E senza rinnovo, a un anno dalla scadenza del contratto, è quasi inevitabile che De Laurentiis proverà a venderlo al miglior offerente.

Articoli correlati

Immagine news 1
McTominay attacca: "Inaccettabile. Ognuno di noi deve tornare a casa a riflettere"
Immagine news 2
Furia McTominay: "Sono molto arrabbiato, tanti infortuni ma concediamo troppi gol"
Immagine news 3
Si è svegliato il Napoli: tre tiri in pochi secondi, quello di McTominay diventa l'1-1 a Porto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:52 Serie ATMW
TMWAmatucci si è preso la Liga. È nel mirino sia della Juventus che del ct Mancini
Immagine news 2
15:45 Serie ATMW
TMWNapoli in crisi, sicuri che gli infortuni siano una scusa? 131 in tre anni, forse sono il problema
Immagine news 3
15:38 Serie A
Venezia, Nicola punta su Yeboah: "Può essere protagonista anche in termini di assist"
Immagine news 4
15:34 Serie ATMW
TMWL'Atalanta "non è un paese per vecchi". Per la sfida di Conference Sarri attinge da U23 e Primavera
Immagine news 5
15:30 Serie A
Il sindaco di Como: "Ieri sera ho lanciato il telefono a sette metri. Stadio? Tempistiche impressionanti"
Immagine news 6
15:22 Serie A
Milan, il Tottenham vuole Youssouf Fofana. E ci sarebbe anche la Juventus
Immagine news 7
15:18 Serie A
Bologna, stamani allenamento in vista del Parma. Hanno fatto differenziato in due
Immagine news 8
15:15 Serie ATMW
TMWLe reazioni da Napoli dopo la debacle di Porto: Allegri più di tutti, ma non è l’unico imputato
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli in crisi, sicuri che gli infortuni siano una scusa? 131 in tre anni, forse sono il problema
Immagine top news n.1 CR7 dice addio al Portogallo: per tutti e in tutti i campi, arriva sempre il momento di lasciare spazio
Immagine top news n.2 Milan pronto a pagare la clausola all'Eintracht per Krösche. Sarà operativo dal 1° gennaio
Immagine top news n.3 Douvikas sarebbe una clamorosa plusvalenza. Ma scipparlo al Como sarà impossibile
Immagine top news n.4 Scaroni: "Settimana fantastica. Cardinale dimostra la sua passione, nel bene e nel male"
Immagine top news n.5 Napoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine top news n.6 Ronaldo lascia il Portogallo: il litigio con Jesus e la fine di una storia che sembrava infinita
Immagine top news n.7 La parabola di Malagò: da “non volevo candidarmi” a 11 firme in A di cui una contestata
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.2 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.4 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, investimenti ma per quale allenatore? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Penta: "Juve, obiettivo centravanti. A gennaio punterei tutto su Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Serie A
Immagine box news Serie A Amatucci si è preso la Liga. È nel mirino sia della Juventus che del ct Mancini
Immagine box news Serie A Napoli in crisi, sicuri che gli infortuni siano una scusa? 131 in tre anni, forse sono il problema
Immagine box news Serie A Venezia, Nicola punta su Yeboah: "Può essere protagonista anche in termini di assist"
Immagine box news Serie A L'Atalanta "non è un paese per vecchi". Per la sfida di Conference Sarri attinge da U23 e Primavera
Immagine box news Serie A Il sindaco di Como: "Ieri sera ho lanciato il telefono a sette metri. Stadio? Tempistiche impressionanti"
Immagine box news Serie A Milan, il Tottenham vuole Youssouf Fofana. E ci sarebbe anche la Juventus
Serie B
Immagine box news Serie B Consiglio Direttivo Lega Serie B: al centro temi federali, bilancio e budget oltre ai diritti audiovisivi
Immagine box news Serie B Juventus, Licina cresce alla Cremonese: gol, assist e un potenziale tutto da scoprire
Immagine box news Serie B Sampdoria, retroscena per la panchina: Fredberg ha valutato "l'azzardo" Geraerts
Immagine box news Serie B Dominic Vavassori ha conquistato Palermo, ma il futuro è nelle mani dell'Atalanta
Immagine box news Serie B Rubino brilla e racconta la meglio gioventù della B: "Ambrosino, Vavassori e Licina: che qualità"
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi fermato da una tonsillite: ci sarà ad Ascoli? Intanto Pierozzi è stato operato
Serie C
Immagine box news Serie C Passi avanti per la cessione del Bari? Il club invia al comitato di garanzia nuovi documenti
Immagine box news Serie C Coppola-Picerno, avanti insieme! L'attaccante prolunga con il club fino al 2029
Immagine box news Serie C #ioleggoperché torna in Serie C. Marani: "Promuovere la cultura può fare la diffferenza"
Immagine box news Serie C Treviso, Botter entusiasta dell’avvio di campionato: "Mai avuto dubbi sulla costruzione della squadra"
Immagine box news Serie C Carpi, Cassani è per il momento confermato. Ma la sfida contro la Folgore sarà quasi vitale
Immagine box news Serie C Ronaldinho come Jordan e Schumacher: le leggende dello sport che hanno detto no al ritiro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio