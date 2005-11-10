McTominay ci mette le faccia. Ma in estate con queste richieste andrà via anche lui

A Napoli la situazione sembra ormai definitivamente precipitata. La settima sconfitta in 14 gare stagionali ha fatto emergere anche le rotture in uno spogliatoio che oggi è evidentemente spaccato al suo interno. Durante la partita contro il Porto Lucca ha mandato a quel paese un De Bruyne che un anno e mezzo dopo continua a dimostrare di non essersi per nulla calato nella realtà partenopea.

Il battibecco sul terreno di gioco era solo un antipasto: dopo la partita Allegri ha dichiarato che i calciatori hanno disputato una buona partita e Hojlund l'ha immediatamente smentito: "Non sono d'accordo col mister". E poi Politano: "Non possono venire sempre gli italiani a chiedere scusa..." Tra gli stranieri a presentarsi davanti ai microfoni è stato Scott McTominay, autore dell'unico gol del Napoli nel 4-1 finale: "Non posso spiegare quanto io sia arrabbiato... Ognuno deve tornare a casa e pensare a cosa può fare per migliorare domani".

In estate sarà rivoluzione

Il domani è anche un Napoli che inevitabilmente a fine stagione verrà rivoluzionato. Un cambio di passo che doveva avvenire già questa estate e che invece per motivi economici è stato rimandato di una stagione, un cambio della guardia solo mancato che ha portato De Laurentiis e scegliere Allegri e Allegri a puntare su un gruppo di calciatori che già quest'estate sembrava a fine ciclo.

Ieri a centrocampo con Gilmour c'erano Anguissa, De Bruyne e McTominay, tre giocatori che dalla prossima estate potrebbero non fare più parte della rosa partenopea. Il calciatore camerunese da tempo tratta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno ma sulle cifre c'è ancora distanza, mentre col belga il discorso difficilmente verrà anche solo accennato. E poi c'è l'ex Manchester United, l'MVP della stagione del quarto Scudetto. Tra i pochi a salvarsi in questo avvio di stagione disastroso e anche l'unico ad aver un contratto un po' più lungo, fino al 30 giugno 2028. Ma come procede nel suo caso la trattativa per il rinnovo del contratto?

Perché McTominay non rinnova

Arrivato nell'estate 2023 per 30 milioni di euro dal Manchester United, McTominay ha un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione e chiede molto di più per sottoscrivere un nuovo accordo. Nel corso della scorsa stagione la prima richiesta del suo procuratore Colin Murdock è stata da calciatore più pagato dell'intera Serie A: 12 milioni l'anno. Poi nei successivi contatti la richiesta è un po' calata ma nemmeno troppo, intorno ai 10 milioni l'anno. L'impressione dopo gli ultimi contatti è che al giocatore e al suo entourage andrebbe bene trovare un accordo intorno agli 8-9 milioni di euro, ma il Napoli di oggi non è società che mette in ponte rinnovi così facoltosi. E senza rinnovo, a un anno dalla scadenza del contratto, è quasi inevitabile che De Laurentiis proverà a venderlo al miglior offerente.