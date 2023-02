ufficiale Cats per il Botev Vratsa: l'israeliano saluta a titolo definitivo la Viterbese

La Us Viterbese 1908 comunica il trasferimento a titolo definitivo al Botev Vratsa di Yiftach Cats. Il calciatore israeliano classe 1998 lascia la società di Via della Palazzina dopo una presenza. A Cats i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera.