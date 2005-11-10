Frosinone, Alvini: "Ci abbiamo provato in tutti i modi. Dispiace, ripartiamo a lavorare"

L’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Cagliari persa 1-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Sconfitta che brucia, ma il Frosinone ci ha provato.

"Ci abbiamo provato in tutti i modi, l'abbiamo persa perché non abbiamo azzannato la partita come di solito sappiamo fare. Merito al Cagliari che ha vinto e ripartiamo a lavorare".

Sconfitta che non deve togliere certezze?

"Le occasioni per pareggiare le abbiamo avute, non è arrivato il gol che poteva mandarci alla sosta con una situazione fantastica. Aver perso ci fa capire che qualcosa all'inizio lo potevamo fare in modo diverso. Dispiace, ma c'è da lavorare".

Vi ha condizionato non avere Raimondo?

"Chi ha giocato ha dato il massimo. Sono episodi, a volte determinano le partite. Se oggi portiamo a casa un risultato, staremmo parlando di un'ennesima situazione positiva. Andiamo avanti".