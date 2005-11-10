Empoli, Andreoletti: "Col Padova mai nemici, mi sarei cacciato anche io l'anno scorso"

Conferenza stampa da grande ex per Matteo Andreoletti, che col suo Empoli ha fermato il Padova all'Euganeo sul 2-2.

Come valuta la gara contro la sua ex squadra?

"Il pareggio è probabilmente il risultato più giusto, anche se resta un po’ di rammarico perché avremmo potuto conquistare l’intera posta in palio. Questa categoria è complicata e noi abbiamo bisogno di vincere: ci manca davvero poco per riuscirci. Stiamo comunque costruendo i presupposti per la nostra stagione, consapevoli che affrontare il Padova non è certo una passeggiata".

Che emozioni ha provato oggi?

"A Padova ho vinto un campionato e lasciato la squadra in zona salvezza. Devo ammettere con onestà che, considerate le condizioni che si erano create - ammette con estrema onestà l'ex Benevento -, probabilmente anch’io avrei optato per un cambio in panchina: qualcosa si era rotto e il campo ha dimostrato che la scelta era giusta. Avevo immaginato la passeggiata verso la curva, dove in passato ricevevo spesso gli applausi del pubblico e ascoltavo l’inno. Questa volta mi sono goduto quel momento da avversario, ma il Padova e io non potremo mai essere nemici".