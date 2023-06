ufficiale Di Battista è il nuovo Ds del Novara. Contratto annuale con opzione sul rinnovo

Entra nel vivo la programmazione del Novara, che nomina intanto il nuovo Ds: l'incarico di uomo mercato è stato affidato a Simone Di Battista, reduce dall'esperienza come responsabile scouting della Cremonese.

Ecco la nota:

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo con Simone Di Battista che, a decorrere dal 1 luglio 2023, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo del Club. Firma un contratto annuale con opzione sul rinnovo.

Le prime esperienze sono in Serie D, dove con Borgosesia e Fiorenzuola centra il traguardo dei playoff per ben sette stagioni sulle nove disputate. È lui a lanciare, tra gli altri, Alessio Dionisi come allenatore, con il quale condivide tre campionati. Gli ottimi risultati conseguiti con costanza e i diversi talenti scoperti negli anni, lo portano dapprima al salto di categoria in Serie C e successivamente a ricevere la chiamata della Cremonese, dove trascorre le ultime due stagioni da responsabile scouting dei grigiorossi.

A Simone il benvenuto da parte del Club ed un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura".