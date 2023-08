ufficiale Fermana, triplo arrivo: Fort e Santi in difesa, Fontana a centrocampo

Triplo colpo in entrata per la Fermana che rinforza la difesa con gli arrivi di Fort e Santi, entrambi classe 2002, e il centrocampo con il classe 2000 Fontana. Questi i comunicati del club:

La Fermana comunica ufficialmente l'arrivo in gialloblù del centrocampista Tommaso Fontana, classe 2000. Fontana ha svolto l'intera preparazione con la Fermana, svolgendo anche i test svolti durante questo periodo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Team Altamura, Casarano, Fano, Potenza e Follonica. In Serie C ha collezionato due gettoni con la maglia del Taranto mentre in Serie le presenze sono in totale 54 con due gol e un assist all'attivo.

La Fermana comunica di essersi assicurata le prestazioni dei difensori Federico Fort e Pietro Santi, che hanno svolto la preparazione con il gruppo gialloblù .

Federico Fort, classe 2002, conosce già la Serie C avendo collezionando 12 gettoni lo scorso anno con la maglia dell'Imolese. In D invece il difensore emiliano ha collezionato 54 gare con 4 gol e due assist, vestendo le maglie di Mezzolara e Corticella.

Pietro Santi, classe 2002, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Frosinone prima di vestire nelle ultime due stagioni la maglia del Real Monterotondo Scalo in Serie D: per lui 49 presenze con 3 gol e un assist.