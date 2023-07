ufficiale Giana Erminio: rinnovano Messaggi, Marotta, Lamesta e Ballabio

La Giana Erminio comunica il rinnovo di quattro giocatori già in rosa nella passata stagione

Matteo Marotta, centrocampista classe 1989, vestirà la maglia biancazzurra per la nona stagione non consecutiva. E’, infatti, “tornato a casa” lo scorso anno dopo una parentesi di 4 anni trascorsi lontano da Gorgonzola. Matteo quest’anno ha collezionato 29 presenze e segnato un gol.

Claudio Messaggi, esterno in grado di ricoprire un po’ tutti i ruoli da basso ad alto, è un altro dei giovani che la Giana ha deciso di confermare. Classe 2001 è il giocatore perfetto per il fantacalcio, gol e assist pur non essendo una punta. 7 le reti segnate quest’anno, 6 gli ultimi passaggi per i compagni.

Marco Ballabio (classe 2000) e Alessandro Lamesta (classe 1996), sono stati due degli innesti della scorsa stagione. Trequartisti con il vizio del gol, sono in grado di giocare sulla mediana laddove serve. Arrivavano entrambi dalla delusione di una retrocessione, si sono riscattati conquistando la vittoria del campionato e la prossima stagione si regaleranno il debutto tra i professionisti. 6 gol e 41 presenze fra campionato, coppa e poule scudetto per Ballabio, 4 quelli messi a segno da Lamesta nelle sue 41 presenze.