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Dallo scontro nell'83 allo spareggio salvezza. Parma-Bologna, il Derby 'meno derby' d'Emilia

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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 08:25Serie A
05.11.2026 08:25Serie A
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Reggiana per i ducali, Cesena e Modena per i felsinei restano i derby più sentiti. Nonostante negli ultimi trent'anni siano loro le due formazioni regine dell'Emilia Romagna
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante sia stato ribattezzato Derby dell’Emilia sia a Bologna sia a Parma le sfide regionali più sentite sono altre: Modena e Cesena per i felsinei, Reggiana per i ducali. Del resto quella fra le due squadre che attualmente militano in Serie A e si scontreranno sabato pomeriggio al Tardini è una sfida che ha avuto la sua prima poco più di quarantanni fa, novembre 1983, quando si affrontarono per la prima volta in Serie C. Allora il Bologna era già una delle grandi del calcio italiano (con sette Scudetti e due Coppa Italia in bacheca), mentre il Parma non aveva ottenuto ancora risultati di rilievo, né mai vissuto un campionato di Serie A (il primo fu nel 1990/91).

Una rivalità nata negli anni '80 e rimasta sopita per oltre vent'anni

Uno scontro che accese subito la rivalità sportiva visto che entrambe le squadre in quella stagione lottavano per la promozione in Serie B riuscendo alla fine a conquistarla chiudendo la stagione al primo posto pari merito con 48 punti. Negli anni ‘90 poi le strade delle due squadre presero indirizzi diversi con il Parma che iniziò ad affermarsi come una delle sette sorelle del calcio italiano, grazie agli investimenti di Calisto Tanzi, portando a casa in un decennio tre Coppa Italia, due Coppa Uefa, una Supercoppa Europea e una Italiana oltre a sfiorare lo Scudetto in più occasioni. Il Bologna invece scivolò sempre più verso l’abisso fino al fallimento nel 1993 e al successivo salvataggio a opera di Giuseppe Gazzoni che in un triennio riportò la squadra in Serie A. E proprio nel 1996 il derby fra le due squadre tornò dopo una lunga assenza.

Lo spareggio retrocessione accende la rivalità

Nel decennio che va da metà anni ‘90 e i primi anni del nuovo millennio i derby emiliani si susseguirono senza però quel pathos degno di un vero e proprio derby fino alla stagione 2004/05 quando le due formazioni si scontrarono in uno spareggio per non retrocedere. Il Bologna, che era in caduta libera da aprile, riuscì a vincere al Tardini contro un Parma decimato dalle assenze, ma perse poi al Dall’Ara finendo in Serie B con i gialloblù a festeggiare in terra rivale. In quell’occasione la rivalità si riaccese, anche con gli scontri fra opposte tifoserie in entrambe le gare. Fu quello l’apice della rivalità fra le due piazze che successivamente si affrontarono solo saltuariamente fra retrocessioni, dell’una e dell’altra, e il fallimento del Parma. Una rivalità che resta oggi ancora viva, nel ricordo di quello scontro piuttosto recente, ma che non ha mai veramente soppiantato gli altri derby nonostante negli ultimi 30 anni sia certamente quello che si è giocato maggiormente.

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