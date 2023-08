ufficiale Il Foggia si rinforza in difesa. Preso a titolo definitivo il classe 2000 Marzupio

Rinforzo in difesa per il Foggia. I Satanelli hanno comunicato di aver acquistato a titolo definitivo il giovane difensore Manuel Marzupio. Di seguito la nota ufficiale del club:

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Manuel Marzupio. Il calciatore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Marzupio, difensore nato a Bergamo il 05/04/2000, cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter per poi essere girato in prestito in Serie D alla Virtus Bergamo dove trascorre due stagioni. Nel 2019 approda tra i professionisti in Serie C collezionando fino ad oggi 63 presenze con le maglie di Cavese e Pro Sesto, squadra in cui ha militato nella scorsa stagione".