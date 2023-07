ufficiale Juve Stabia, rinforzo fra i pali dalla SPAL: arriva in prestito Thiam

Dopo l’avventura al Foggia nella passata stagione, 15 presenze da gennaio in poi, per Demba Thiam ci sarà una nuova esperienza in terza serie, ma non con la maglia della SPAL per cui è tesserato. L'estremo difensore infatti è stato annunciato dalla Juve Stabia con la seguente nota:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla SPAL, a titolo temporaneo, del portiere Demba Thiam, classe ’98, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Dakar (Senegal), è cresciuto calcisticamente nella Spal e ha vestito, tra le altre, le maglie del Fano, della Viterbese, del Foggia".