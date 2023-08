ufficiale Juventus Next Gen, bruciata la concorrenza: Guerra ha firmato fino al 2024

Simone Guerra vestirà la maglia della Juventus Next Gen. Il classe 1989 è arrivato a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2024.

Nella nota con cui il club piemontese lo annuncia si legge: "Di ruolo attaccante, Simone arriva in bianconero dalla Feralpisalò con la quale lo scorso anno - partecipando allo stesso girone della squadra allenata da Mister Brambilla - ha conquistato la storica promozione in Serie B con due giornate di anticipo. Guerra è stato uno degli artefici di questo primo approdo nella serie cadetta della formazione lombarda con i suoi 10 gol in 38 gare disputate. Saluta il suo vecchio club dopo 230 presenze e 80 reti segnate.

Ad attenderlo, ora, una sfida che ha considerato da subito stimolante. Simone, in questa stagione che si appresta a iniziare, sarà uno dei giocatori - insieme a Fabrizio Poli e Simone Iocolano - più esperti del gruppo. Un gruppo che da quando è nato il progetto ha saputo rinnovarsi di anno in anno, sempre con l'obiettivo di essere composto nella sua quasi totalità da giovani calciatori affiancati da alcune figure di maggiore esperienza con il compito di accompagnarli in questo percorso di crescita.