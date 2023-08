ufficiale Lucchese, rinforzo in difesa. Preso il terzino sinistro classe 2001 Nicolas Perotta

Rinforzo in difesa per la Lucchese. Il club toscano ha infatti ufficializzato l'arrivo del difensore mancino classe 2001 Nicolas Perotta. Il giocatore si lega alla Lucchese per un anno con opzione per la stagione successiva. Nella passata stagione il giocatore ha vestito la maglia del Soma in Serie D, collezionando 30 presenze con una rete all'attivo. Per lui anche sei cartellini gialli.

Terzino sinistro nato a Brescia il 21/08/2001, è un giocatore molto duttile: nella passata stagione ha giocato anche come difensore centrale in sei occasioni. Non solo, viste le sue spiccati doti offensive, può giocare anche come quinto di centrocampo, ruolo che ha ricoperto 7 volte nello scorso campionato.