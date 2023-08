ufficiale Pineto, acquistato il centrocampista Macario. Ex dell'Imolese

Serie C

“Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Macario. Il calciatore, classe 2003, può ricoprire sia il ruolo di quinto e sia mezzala. Cresciuto nelle giovanili del Carpi, lo scorso anno in forza all'Imolese”.

Con questa nota il club abruzzese, neopromosso in Serie C, ha annunciato l’ingaggio del giovane centrocampista che nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D con le maglie di Gravina (15 presenze) e Imolese (4 presenze).