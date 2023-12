ufficiale Recanatese, dopo 8 stagioni saluta Senigagliesi. Ha risolto il contratto

vedi letture

Risoluzione consensuale tra la Recanatese e Luca Senigagliesi.

La società giallo rossa aveva accolto il ragazzo nel 2016, proveniente dal Tolentino (campionato di Eccellenza). Subito l’esordio in serie D e otto stagioni con la maglia della Recanatese, includendo anche quella in corso, con quasi 200 presenze all’attivo ed il primo gol segnato in serie C dopo la promozione, sul campo della Carrarese. “Recanati e la Recanatese rimarranno nel mio cuore, sono arrivato da under, mi hanno fatto crescere fino ad arrivare al professionismo- commenta Luca Senigagliesi-. Ringrazio la società, i tecnici, i compagni di squadra ed i tifosi. Dispiace lasciare un ambiente che è come casa mia, ma è arrivato il momento di affrontare nuove sfide, di avere stimoli diversi, di provare a fare bene altrove. Cerco una crescita ulteriore e la possibilità di restare nelle Marche, in un club blasonato e ambizioso come la Samb, è stato decisivo. Auguro alla mia Recanatese le migliori fortune e sono prontissimo per la Samb”.

“Salutiamo Luca come si saluta un figlio, al quale abbiamo dato tanto e dal quale abbiamo ricevuto altrettanto- spiega il direttore tecnico Jose’ Cianni-. Ci siamo sempre parlati con franchezza, anche quando erano arrivate altre richieste. Sono convinto che Luca farà bene”.