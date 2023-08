ufficiale Sestri Levante, ecco il colpo in attacco. Preso Busatto dal Vicenza

vedi letture

Come anticipato l'attaccante Busatto è un nuovo calciatore del Sestri Levante, club neopromosso in Serie C. I liguri hanno infatti battuto la concorrenza di Gubbio e Foggia assicurandosi le prestazioni del classe 2002. Questa la nota ufficiale:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante comunica di aver tesserato Tommaso Busatto. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, il neo attaccante rossoblu (nella foto con il presidente Stefano Risaliti) è stato protagonista nel campionato Primavera dove tre anni fa ha collezionato 21 presenze e 11 reti con la maglia biancorossa. Nella stagione 2021-22 passa in prestito al Messina in Serie C dove segna 2 reti in 19 gare disputate. Nell’estate del 2022 torna al Vicenza, sempre in Serie C, ma gioca solo 3 partite. Viene quindi nuovamente girato in prestito nel gennaio di quest’anno alla Fermana, ancora in Serie C, dove realizza 1 rete in 8 partite".